У кого День ангела 20 марта: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В понедельник, 20 марта, отмечается День весеннего равноденствия, Всемирный день счастья, День французского языка, День Земли, День астрологии, День без мяса. Также в этот день празднуют свой День ангела носители 19 имен.

Женские именины 20 марта

Анна, — это имя с древнееврейскими корнями, которое в переводе с иврита означает "милость", "сила", "благодать", "храбрость".

Антонина, — это греческое имя, которое по одной версии значит "готовая к бою", а по другой переводится как "цветок".

Евдокия, — древнегреческое имя, которое красиво переводится как "благословение", "любовь".

Екатерина, — имя имеет древнегреческое происхождение, однако точное его значение неизвестно. По самой популярной версии, оно переводится как "вечно чистая".

Катарина, — одна из форм имени Екатерина, которая стало самостоятельным именем.

Ксения, — древнегреческое красивое имя, которое переводят как "путешественница", "чужеземка", "гостья", "гостеприимная".

Мария, — это имя происходит от древнееврейского Марьям или Мариам, что значит по разным переводам "горькая", "печальная", "любимая", "желанная".

Матрена, — это имя латинского происхождения, что переводится как "мать семьи", "почтенная дама".

Надежда, — это имя калькировано от греческого "Элпис", которое тоже переводится как "надежда".

Оксана, — украинская народная форма имени Ксения, которая стала популярным самостоятельным именем.

Мужские именины 20 марта

Василий, — это имя древнегреческого происхождения, которое изначально звучало как "Басилиос". В переводе оно значит "царь" или "царственный".

Евгений, — имя греческого происхождения, которое переводится как "благородный", "знатный".

Лаврентий, — латинское имя. По одной из версии, дословно значит "житель Лаврента", а в переносном смысле, — "латинский", "римский".

Нестор, — это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как "возвращаться домой" или "тот, что вернулся домой".

Николай, — с древнегреческого переводится как "победитель народов".

Нил, — этимология этого имени точно не установлена. По древнегреческое версии оно происходит от "Нейлос" и так звали бога реки Нил, по древнеиндийской оно может происходить от "черный", "мутный". В англоязычных странах также распространено имя Нил, и там считается, что оно появилось от галльского "облако" или "чемпион".

Павел, — переводится с латинского как "небольшой".

Эмиль, Емельян, — это две формы одного имени, которое значит "соперник" или "льстивый".

Напомним, ранее "Телеграф" также публиковал гороскоп, что принесет каждому знаку Зодиака весеннее равноденствие.