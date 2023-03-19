У кого День ангела 20 березня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У понеділок, 20 березня, відзначають День весняного рівнодення, Всесвітній день щастя, День французької мови, День Землі, День астрології, День без м’яса. Також цього дня святкують свій День ангела носії 19 імен.

Жіночі іменини 20 березня

Анна (Ганна), — це ім’я з давньоєврейським корінням, яке в перекладі з івриту означає "милість", "сила", "благодать", "храбрость".

Антоніна, — це грецьке ім’я, яке за однією версією означає "готова до бою", а за іншою перекладається як "квітка".

Євдокія, — давньогрецьке ім’я, яке красиво перекладається як "благословення", "любов".

Катерина, — ім’я має давньогрецьке походження, проте його точного значення невідомо. За найпопулярнішою версією, воно перекладається як "вічна чиста".

Катаріна, — одна з форм імені Катерина, яка стала самостійним ім’ям.

Ксенія — давньогрецьке красиве ім’я, яке перекладають як "мандрівниця", "чужоземка", "гостя", "гостинна".

Марія, — це ім’я походить від давньоєврейського Мар’ям або Маріам, що означає за різними перекладами "гірка", "сумна", "улюблена", "бажана".

Мотрона — це ім’я латинського походження, що перекладається як "мати сім’ї", "поважна дама".

Надія — це ім’я кальковане від грецького "Елпіс", яке теж перекладається як "надія".

Оксана — українська народна форма імені Ксенія, яка стала популярним самостійним ім’ям.

Чоловічі іменини 20 березня

Василь — це ім’я давньогрецького походження, яке спочатку звучало як "Басиліос". У перекладі воно означає "цар" чи "царський".

Євген, — ім’я грецького походження, яке перекладається як "шляхетний", "знатний".

Лаврентій, — латинське ім’я. За однією з версій, дослівно означає "житель Лаврента", а в переносному значенні — "латинський", "римський".

Нестор — це ім’я має давньогрецьке походження і перекладається як "повертатися додому" або "той, що повернувся додому".

Микола, — з давньогрецької перекладається як "переможець народів".

Ніл, — етимологія цього імені точно не встановлена. За давньогрецькою версією воно походить від "Нейлоса" і так звали бога річки Ніл, за давньоіндійською воно може значити "чорний", "каламутний". В англомовних країнах також поширене ім’я Ніл, і там вважається, що воно з’явилося від галльського "хмаринка" або "чемпіон".

Павло, — перекладається з латинської як "невеликий".

Еміль, Омелян, — це дві форми одного імені, яке означає "суперник" або "улесливий".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також публікував гороскоп, що принесе кожному знаку Зодіаку весняне рівнодення.