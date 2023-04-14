У кого День ангела 14 квітня: жіночі та чоловічі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У п’ятницю, 14 квітня, у 2023 році відзначається Велика (Страсна) П’ятниця перед Великоднем, День "дивися в небо" та "достигни більшого", слов’янський день Семаргла (Свято вогню). Також цього дня відзначають свій День ангела носії семи імен.

Жіночі іменини 14 квітня

Марія, — це ім’я походить від давньоєврейського Мар’ям або Маріам, що може означати згідно з різними перекладами "гірка", "сумна", "улюблена", "бажана".

Чоловічі іменини 14 квітня

Юхим, — грецьке ім’я, яке красиво перекладається як "благочестивий", "добродушний", "блаженний".

Ібрагім, — це ім’я походить від давньоєврейського Авраама, що означає в перекладі "батько народів".

Іван, — це ім’я походить від єврейського імені Йонахан, яке перекладається як "помилований Богом" або "подарунок Божий".

Макар, — це ім’я походить із Стародавньої Греції і має гарний переклад, значить "щасливий" або "блаженний".

Сергій, — це давнє римське родове ім’я, яке перекладається з латинської як "слуга Бога", "високий", "знатний".

Ян, — поширена версія, що це ім’я може мати спільне походження з ім’ям Іван. Однак, на іншу думку, це ім’я могло виникнути і від імені римського божества початку та кінця Януса.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які традиції пов’язані зі святкуванням Страсної П’ятниці, яка у 2023 році випадає на 14 квітня перед Великоднем.