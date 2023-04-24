У кого День ангела 24 квітня: всі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У понеділок, 24 квітня, відзначається Міжнародний день солідарності молоді, Міжнародний день багатосторонності та дипломатії заради миру, Всесвітній день захисту лабораторних тварин, День сосиски в тісті в США. Окрім того, носії семи імен цього дня святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 24 квітня

Юхим, — ім’я грецького походження, яке красиво перекладається як "благочестивий", "добродушний", "блаженний".

Іван, — це ім’я має єврейське походження і означає "помилований Богом" або "подарунок Божий".

Микола, — це ім’я давньогрецького походження, яке буквально означає "переможець народів". На сьогодні є досить поширеним в Україні.

Петро, — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь".

Харитон, — це ім’я давньогрецького походження, яке перекладається як "прихильний", "доброзичливий", "милосердний", "гідний любові".

Яків, — відоме біблійне ім’я, яке можна перекласти як "той, що слідує за кимось".

Ян, — за однією версією, це ім’я походить від єврейського Йоханан ("благословенний Богом"), а за іншою могло з’явитися від імені римського божества початку та кінця Януса.

Жіночі іменини 24 квітня не відзначаються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку пощастить із грошима цього тижня за картами Таро.