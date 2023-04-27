У кого День ангела 27 квітня: всі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У четвер, 27 квітня, відзначають День кадровика в Україні, Всесвітній день тапіру, День азбуки Морзе, День стерилізації бездомних кішок, День порятунку жаб, День народження "памперсів". Окрім того, носії восьми імен святкують у цей день свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 27 квітня

Азат, — це незвичайне для українців ім’я має давньоіранське походження і може бути перекладене як "дворянин" або "вільний", "незалежний".

Олександр, — грецьке ім’я, яке перекладається як "захисник".

Антон, — давньоримське ім’я, яке згідно з основною версією перекладається як "той, що вступає в бій" або "гідний похвали".

Валентин, — латинське ім’я, яке бере свій початок від "valeo", що перекладається як "бути здоровим".

Іван, — ім’я єврейського походження, яке трактується як "подарунок Божий".

Мартін, — латинське ім’я, що буквально означає "той, що належить богу Марсу".

Остап, — це спрощена форма імені Євстафій, яке означає грецькою "той, що твердо стоїть".

Ян, — є дві основні версії походження імені. Згідно з однією, воно має єврейське коріння і означає "благословенний Богом", а відповідно до іншої походить від імені римського божества Януса.

Жіночі іменини 27 квітня не відзначаються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які 7 речей суворо заборонено викидати з дому, — згідно з народними прикметами, це може відлякати удачу та гроші.