Забудьте про неприємний запах назавжди: що робити, щоб удома приємно пахло

Позбутися неприємного запаху можна за допомогою комплексного підходу

Поки ви знаходитесь в квартирі, ви можете не відчувати неприємний запах із холодильника, раковини чи інших місць. Але коли повертаєшся з вулиці, то, відчиняючи двері, замість приємного аромату можна відчути суміш запахів вогкості, відра для сміття або неприбраного котячого лотка.

На порталі Pixel inform розповіли про те, як позбутися неприємного запаху в будинку та зробити аромат вашого житла свіжим. Вам не потрібно нічого купляти, навпаки, треба від дечого позбавитись.

По-перше, необхідно стежити за станом каналізації. Якщо у вас забилися труби, то неприємного запаху не уникнути. Щоб не доводити до цієї проблеми, не забувайте про профілактику. Для цього використовуйте спеціальний розчинники, як магазинні, так і народні, про які ми розповідали раніше.

Наступним популярним джерелом неприємного запаху в будинку може бути ванна кімната, в якій через підвищену вологу може утворюватися пліснява. Щоб позбутися цвілі у ванній, використовуйте розчин оцту з харчовою содою або інші засоби. Важливо регулярно обробляти уражені ділянки, щоб позбутися плісняви.

Крім того, надмірна волога може збиратися не тільки у ванній, а й у інших кімнатах. Щоб позбавитися цього, використовуйте активоване вугілля. Розкладіть таблетки на різних поверхнях, щоб вони ввібрали вологу.

Якщо в приміщенні живе курець, то запах цигарок можна легко прибрати за допомогою нашатирного спирту. Достатньо капнути кілька крапель у воду і вимити нею підлогу у приміщенні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно прати рушники, щоб вони залишалися м’якими, а неприємний запах добре відпирався. Для цього під час прання потрібно додати пару крапель засобу, який точно є у вас вдома.