У кого День ангела 18 червня: усі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У неділю, 18 червня, у 2023 році відзначають День дільничного офіцера поліції України, День батька, День медичного працівника, Міжнародний день паніки, День стійкої гастрономії, День любителів риболовлі, Міжнародний день пікніка, Міжнародний день суші. Крім того, цього дня носії одразу 14 імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 18 червня

Аполлон, — це давньогрецьке ім’я, яке можна перекласти як "згубний", "той, що відвертає", "вільний". У давніх міфах Аполлоном був бог світла, покровитель мистецтв, уособлення чоловічої краси. 18 червня вшановується мученик Аполлон Єгипетський.

Гавриїл, — красиве давньоєврейське ім’я, що означає "помічник Бога" або "Божий воїн".

Георгій, — грецьке ім’я, що означає "землероб", використовувалося як епітет Зевса.

Ігор, — за основною версією, це давньоскандинавське ім’я, яке означає "той, кого оберігає бог родючості Фрейр". Також воно може означати "лучник", "степовий воїн" або "гравець". 18 червня церквою шанується великий князь Чернігівський та Київський Ігор (у хрещенні Георгій, у чернецтві Гавриїл) Ольгович (перенесення мощів).

Гордій, — це давньогрецьке ім’я, яке за різними версіями може означати "володар", "цар", "пан", "швидкий", "грізний". 18 червня вшановується мученик Горгій (Гордій) Єгипетський.

Єгор, — спочатку це було слов’янською формою імені "Георгій", проте згодом стало самостійним ім’ям.

Костянтин, — це ім’я з’явилося від латинського "constans", що означає "постійний" або "стійкий". 18 червня вшановується митрополит Київський і всієї росії Костянтин.

Леонід, — ім’я грецького походження, яке перекладається як "подібний до лева", "нащадок лева". 18 червня вшановується мученик Леонід Єгипетський.

Марк, — за різними версіями ім’я може походить від імені римського бога війни Марса або від "молоток" з латинської.

Михайло, — ім’я походить з давньоєврейської і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога".

Микола, — з давньогрецької мови ім’я буквально перекладається як "переможець народів".

Петро, — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь". 18 червня вшановується преподобний Петро Корішський.

Теодор, Федір, — обидва імені походять від грецького Теодороса, що означає "подарований Богом" або "Божий дар". 18 червня в церкві вшановується князь Феодор Ярославович Новгородський і преподобний Феодор Йорданський.

Жіночі іменини 18 червня не відзначаються.

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