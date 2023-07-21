У кого День ангела 22 липня: усі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У суботу, 22 липня, у 2023 році відзначається Всесвітній день мозку, День гамака, День літнього відпочинку, День товстуна та товстушки. Також у цей день носії дев’яти імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 22 липня

Олександр, — грецьке ім’я, яке вже багато століть має стійку популярність майже по всьому світу і дуже поширене в Україні. Перекладається як "той, хто боронить". 22 липня вшановується мученик і воїн Олександр Єгипетський.

Андрій, — поширене грецьке ім’я, яке означає "хоробрий" або "мужній".

Іван, Ян, — вважають, що обидва імені походять від давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "помилований Богом". 22 липня церквою вшановуються мученик Іоанн і преподобний Іоанн Печерник.

Кирило, — з грецької ім’я перекладається як "володар", "господар", "пан". 22 липня вшановується священномученик і єпископ Гортинський Кирило.

Костянтин, — це ім’я з’явилося від латинського "constans", що означає "постійний" або "стійкий".

Михайло, — ім’я походить з давньоєврейської і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога". 22 липня вшановується мученик Михайло Сновидець.

Теодор, Федір, — це дві форми грецького імені Теодорос, яке красиво перекладається як "подарований Богом" або "Божий дар". 22 липня вшановується єпископ Феодор Єдеський.

Жіночі іменини 22 липня не відзначаються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що варто додати під час прання рушників, щоб вони залишалися м’якими довше, — цей простий лайфхак може відчутно продовжити термін їх служби.