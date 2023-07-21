У кого День ангела 22 июля: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В субботу, 22 июля, в 2023 году отмечается Всемирный день мозга, День гамака, День летнего отдыха, День толстяка и толстушки. Также в этот день носители девяти имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 22 июля

Александр, — греческое имя, которое уже много столетий имеет устойчивую популярность почти по всему миру и очень распространено в Украине. Переводится как "тот, кто защищает". 22 июля почитается мученик и воин Александр Египетский.

Андрей, — распространенное греческое имя, которое значит "храбрый" или "мужественный".

Иван, Ян, — считают, что оба имени произошли от древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "помилованный Богом". 22 июля церковью чтятся мученик Иоанн и преподобный Иоанн Пещерник.

Кирилл, — с греческого имя переводится как "владыка", "хозяин", "господин". 22 июля чтится священномученик и епископ Гортинский Кирилл.

Константин, — это имя появилось от латинского "constans", что значит "постоянный" или "стойкий".

Михаил, — имя происходит от древнееврейского и переводится как "равный Богу", "подобный Богу". 22 июля чтится мученик Михаил Сновидец.

Теодор, Федор, — это две формы греческого имени Теодорос, которое красиво переводится как "подарованный Богом" или "Божий дар". 22 июля почитается епископ Феодор Едесский.

Женские именины 22 июля не отмечаются.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что стоит добавить при стирке полотенец, чтобы они оставались мягкими дольше, — этот простой лайфхак может сильно продлить им срок службы.