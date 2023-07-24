У кого День ангела 25 липня: жіночі та чоловічі іменини

Ймовірно, кожному є кого привітати з іменинами цього дня

У вівторок, 25 липня, 2023 року відзначається Міжнародний день червоних туфель, День кулінарів, День дроворуба в США. Крім того, носії одразу 12 імен також святкують свої Дні ангела цього дня, — і нижче "Телеграф" розповість детальніше про кожного.

Жіночі іменини 25 липня

Вероніка, — це давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "та, що приносить перемогу" або "жителька Верони". 25 липня вшановується свята Вероніка Праведна Кровоточива.

Марія, — це ім’я походить від давньоєврейського Мар’ям або Маріам, що означає згідно з різними перекладами "гірка", "сумна", "улюблена", "бажана". 25 липня вшановується сповідниця Голіндуха (у хрещенні Марія) Перська.

Чоловічі іменини 25 липня

Арсеній, — це давньогрецьке ім’я, яке в перекладі означає "мужній", "зрілий". 25 липня вшановується Арсеній Новгородський.

Гавриїл, — красиве давньоєврейське ім’я, що означає "помічник Бога" або "Божий воїн". 25 липня вшановується преподобний Гавриїл Святогорець, Іверський (Афонський).

Григорій, — грецьке ім’я, яке перекладається як "той, що не спить". 25 липня церквою вшановується митрополит Іраклійський і Редестоський Григорій Каллідос.

Юхим, — грецьке ім’я, яке можна перекласти як "добродушний" або "благочестивий". 25 липня вшановується преподобний Євфимій Новий, Святогорець, Іверський (Афонський).

Іван, Ян, — більшість сходиться на думці, що обидва ці імені беруть свій початок від давньоєврейського імені Йоханан, яке можна перекласти як "помилований Богом". 25 липня у церкві вшановуються преподобний Іоан Святогорець, Іверський (Афонський), а також отрок Київський Іоан Печерський.

Михайло, — ім’я походить з давньоєврейської і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога". 25 липня вшановується ігумен Михайло Малєїн.

Симон, — це форма єврейського імені "Шимон", яке означає "почутий Богом". 25 липня вшановується священномученик Симон Воломський, Устюзький.

Теодор, Федір, — обидва імені походять від грецького Теодороса, що означає "подарований Богом" або "Божий дар". 25 липня вшановується Феодор Варяг, Київський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про трюк, який допоможе легко і просто впоратися із засміченням у трубах без хімії, за допомогою одних лише підручних засобів.