У кого День ангела 25 июля: женские и мужские именины

Скорее всего, каждому есть кого поздравить с именинами в этот день

Во вторник, 25 июля, в 2023 году отмечается Международный день красных туфель, День кулинаров, День дроворуба в США. Кроме того, носители сразу 12 имен также празднуют свои Дни ангела в этот день, — и ниже "Телеграф" расскажет подробнее о каждом.

Женские именины 25 июля

Вероника, — это древнегреческое имя, которое переводится как "та, что приносит победу" или "жительница Вероны". 25 июля почитается святая Вероника Праведная Кровоточивая.

Мария, — это имя происходит от древнееврейского Марьям или Мариам, что значит по разным переводам "горькая", "печальная", "любимая", "желанная". 25 июля чтится исповедница Голиндуха (в крещении Мария) Персидская.

Мужские именины 25 июля

Арсений, — это древнегреческое имя, которое в переводе значит "мужественный", "зрелый". 25 июля почитается Арсений Новгородский, Христа ради юродивый.

Гавриил, — красивое древнееврейское имя, что значит "помощник Бога" или "Божий воин". 25 июля чтится преподобный Гавриил Святогорец, Иверский (Афонский).

Григорий, — греческое имя, которое переводится как "тот, что бодрствует". 25 июля церковью почитается митрополит Ираклийский и Редестосский Григорий Каллидос.

Ефим, — греческое имя, которое можно перевести как "добродушный" или "благочестивый". 25 июля почитается преподобный Евфимий Новый, Святогорец, Иверский (Афонский).

Иван, Ян, — большинство сходится во мнении, что оба этих имени берут свое начало от древнееврейского имени Йоханан, которое можно перевести как "помилованный Богом". 25 июля в церкви чтятся преподобный Иоанн Святогорец, Иверский (Афонский), а также отрок Киевский Иоанн Печерский.

Михаил, — имя происходит от древнееврейского и переводится как "равный Богу", "подобный Богу". 25 июля почитается игумен Михаил Малеин.

Симон, — это форма еврейского имени "Шимон", которое значит "услышанный Богом". 25 июля чтится священномученик Симон Воломский, Устюжский.

Теодор, Федор, — оба имени произошли от греческого Теодорос, что значит "подарованный Богом" или "Божий дар". 25 июля чтится Феодор Варяг, Киевский.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал про ловкий трюк, который поможет легко и просто справиться с засором в трубах без химии, с помощью одних только подручных средств.