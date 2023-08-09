Іменини 9 серпня: кого треба привітати з Днем ангела сьогодні

Мабуть, у кожного в цей день знайдеться знайомий іменинник

У середу, 9 серпня, у 2023 році відзначається Всесвітній день книголюбів, Міжнародний день корінних народів світу, Всесвітній день каліграфії, День пам’яті великомученика та цілителя Пантелеймона. Також цього дня святкують свій День ангела носії одразу дев’яти чоловічих та жіночих імен.

Жіночі іменини 9 серпня

Анфіса, — це ім’я має давньогрецьке ім’я і перекладається як "квітуча". 9 серпня вшановується преподобна Анфіса Мантінейська.

Чоловічі іменини 9 серпня

Герман, — ім’я латинського походження, що означає "єдиноутробний", "близький", "рідний". 9 серпня вшановується преподобний Герман Аляскінський.

Іван, Ян, — обидва імені мають спільне давньоєврейське походження і перекладаються як "помилований Богом".

Клим, — скорочена форма римського імені Климент, яке перекладається як "милосердний". 9 серпня церквою вшановується рівноапостольний архієпископ Климент Охридський, Велицький (Болгарський).

Миколай, — це давньогрецьке ім’я, яке буквально означає "переможець народів". 9 серпня вшановується Микола Кочанов, Христа заради юродивий.

Платон, — ім’я давньогрецького походження, що перекладається як "широкоплечий".

Сава, — єврейське ім’я, що за основною версією перекладається як "старець", "мудрець". 9 серпня вшановується рівноапостольний Сава Охридський.

Еммануїл, — давньоєврейське біблійне ім’я, яке означає "з нами Бог". 9 серпня вшановується преподобний Мануїл.

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