Іменини 24 серпня: кого треба привітати з Днем ангела сьогодні

Напевно, у кожного знайдеться, кого привітати цього дня

У четвер, 24 серпня, у 2023 році відзначається День незалежності України, День дивної музики, Національний день вафель у США, День валяння у копиці сіна, День розжалування планети Плутон, День скарг на погоду.

Також це День пам’яті священномученика Євпла Катанського. Крім того, носії одразу десяти жіночих та чоловічих імен цього дня святкують свій День ангела.

Жіночі іменини 24 серпня

Марія, — це ім’я має давньоєврейське походження і за різними версіями означає "гірка", "сумна", "улюблена", "бажана". 24 серпня вшановується Марія Синклітикія.

Сюзанна, — це ім’я теж має єврейське походження і перекладається як "лілія". 24 серпня вшановується свята діва, мучениця Сосанна Римська.

Чоловічі іменини 24 серпня

Олександр, — грецьке ім’я, яке перекладається як "той, хто захищає". 24 серпня вшановується мученик Олександр Римський.

Василь, — це ім’я давньогрецького походження, яке перекладається як "цар" або "царський". 24 серпня вшановується священномученик Василь Печерський.

Макар, — це древнє грецьке ім’я, яке можна перекласти як "блаженний" або "щасливий".

Максим, — це латинське ім’я, яке означає "найбільший" або "найвеличніший". 24 серпня вшановується мученик Максим Римський.

Марк, — це латинське ім’я, яке за різними версіями може означати "народжений у березні", "посвячений богу війни Марсу" або "молот".

Мартін, — латинське ім’я, що буквально означає "той, що належить богу Марсу".

Теодор, Федір, — це дві форми грецького імені Теодорос, яке красиво перекладається як "подарований Богом" або "Божий дар". 24 серпня церквою вшановується преподобномученик Феодор Печерський.

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