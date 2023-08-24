Именины 24 августа: кого нужно поздравить с Днем ангела сегодня

Наверное, у каждого найдется, кого поздравить в этот день

В четверг, 24 августа, в 2023 году отмечается День независимости Украины, День странной музыки, Национальный день вафель в США, День валяния в стоге сена, День разжалования планеты Плутон, День жалоб на погоду.

Также это День памяти священномученика Евпла Катанского. Кроме того, носители сразу десяти женских и мужских имен в этот день празднуют свой День ангела.

Женские именины 24 августа

Мария, — это имя имеет древнееврейское происхождение и по разным версиям значит "горькая", "печальная", "любимая", "желанная". 24 августа почитается Мария Синклитикия.

Сюзанна, — это имя тоже имеет еврейское происхождение и переводится как "лилия". 24 августа чтится святая дева, мученица Сосанна Римская.

Мужские именины 24 августа

Александр, — греческое имя, которое переводится как "тот, кто защищает". 24 августа почитается мученик Александр Римский.

Василий, — это имя древнегреческого происхождения, которое переводится как "царь" или "царский". 24 августа чтится священномученик Василий Печерский.

Макар, — это древнее греческое имя, которое можно перевести как "блаженный" или "счастливый".

Максим, — это латинское имя, которое значит "величайший" или "самый большой". 24 августа почитается мученик Максим Римский.

Марк, — это латинское имя, которое по разным версиям может значить "родившийся в марте", "посвященный богу войны Марсу" или же "молот".

Мартин, — латинское имя, что дословно значит "тот, который принадлежит богу Марсу".

Теодор, Федор, — это две формы греческого имени Теодорос, которое красиво переводится как "подарованный Богом" или "Божий дар". 24 августа церковью чтится преподобномученик Феодор Печерский.

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