Соратник Путіна відчув смак крові, з ним уже не домовитись, – генерал

Втручання Росії та інших країн-учасниць ОДКБ у ситуацію в Казахстані стало для протестувальників фатальним

На території Казахстану вже кілька днів триває військова "зачистка" найбільших міст від учасників масових протестів. Спочатку проти вищої влади вийшло безліч жителів країни, проте, швидше за все, від спроби казахів у революцію вже незабаром не залишиться сліду.

Такими прогнозами з "Телеграфом" поділився ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

На його думку, кривава розправа над мирними протестувальниками початково є ідеєю російського президента Володимира Путіна. Саме він, на думку Романенка, запропонував такий розвиток подій своєму соратнику з Організації Договору колективної безпеки, лідеру Казахстану Касиму-Жомарту Токаєву. Вже незабаром після цього було ухвалено рішення про введення військ ОДКБ, де найбільше росіян.

Ті ж, хто вірить, що учасникам мітингів, які продовжують бути на вулицях, вдасться домовитись із владою, неправі, стверджує Ігор Романенко.

За словами генерала, Токаєв уже встиг "спробувати крові", тому не варто очікувати особливо демократичних рішень від влади Казахстану. Романенко прогнозує, що всі протести незабаром закінчаться, а будь-яка опозиція опиниться за ґратами.

Підсумовуючи генерал заявив, що наразі фактична влада над Казахстаном знаходиться саме в руках Володимира Путіна. Тому військовослужбовці і продовжать свою зачистку.

При цьому Токаєв назвав попередні терміни виходу армії ОДКБ з Казахстану. Чи справді це почнеться вже 13 січня, поки що невідомо.

Цікаво, що Росія, "подбавши" про наявність військовослужбовців у Казахстані, дуже байдуже поставилася до мирних російських громадян, яких масові протести застали зненацька. "Телеграф" писав, яким чином у посольстві РФ обійшлися зі своєю ж співвітчизницею.