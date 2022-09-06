Букмекери дали невтішний прогноз для України на чвертьфінал ЧС-2022 з волейболу

Українці вважаються аутсайдерами у чвертьфіналі

Збірна України з волейболу після перемоги над Нідерландами (3:0) у 1/8 чемпіонату світу з волейболу зіграє проти Словенії у чвертьфіналі. Букмекери вважають, що словенці є беззаперечними фаворитами у зустрічі.

Про це повідомляє pm.ua. На думку фахівців, господарі майданчика виграють двобій.

Аналітики пропонують зробити ставку на перемогу Словенії з коефіцієнтом 1,18. Водночас успіх українців менш ймовірний — 4,90.

Прогноз букмекерів на матч ЧС-2022 з волейболу Словенія — Україна (дані за 6 вересня):

Парі-Матч: (перемога Словенії 1,18 — перемога "України" 4,90)

Гра Словенія – Україна відбудеться у середу, 7 вересня, у Любляні, початок поєдинку – о 22:00 за київським часом. У прямому ефірі в Україні матч "Жовто-синіх" буде доступний абсолютно безкоштовно одразу на кількох платформах.

Нагадаємо, на груповому етапі українці здобули 2 перемоги у 3 матчах. У першому турі українські волейболісти були розгромлені Сербією (0:3), потім "Жовто-сині" обіграли Туніс (3:0), У 3-му турі "Жовто-сині" здолали Пуерто-Рико (3:1).