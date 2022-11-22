Німеччина – Японія: прогноз на матч ЧС-2022

"Німецька машина" починає свій шлях на мундіалі

Чемпіон світу 2014 року збірна Німеччини стартує на чемпіонаті світу з футболу у Катарі матчем проти Японії.

Фахівці вважають німців беззаперечними фаворитами гри. Про це повідомляє Парі-Матч.

Аналітики оцінили перемогу Німеччини у цьому протистоянні коефіцієнтом 1,47 (імовірність 68% при маржі букмекерів 3%), успіх Японії та нічия малоймовірні – коефіцієнти 7,30 (14%) та 4,80 (21%) відповідно. Додамо, букмекери також назвали найімовірніший результат поєдинку — перемога Бундестім з рахунком 2:0 (коефіцієнт 7,30).

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Німеччина — Японія:

Парі-Матч: (перемога Німеччини 1,47 — нічия 4,80 — перемога Японії 7,30)

Матч першого туру у групі Е Німеччина — Японія відбудеться у середу, 23 листопада, у місті Ар-Райян на Міжнародному стадіоні Халіфа, початок поєдинку о 15:00 за київським часом. В Україні цю зустріч можна буде переглянути у прямому ефірі безкоштовно. Додамо, у квартеті Е також виступлять Іспанія та Коста-Рика, які свій поєдинок 1-го туру почнуть трохи пізніше.

Результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2022 доступні на сайті "Телеграф".