Аргентина — Мексика: де і коли дивитись суперматч ЧС-2022

Аргентинці не мають права на осічку

У суботу, 26 листопада, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі відбудеться один із центральних матчів групової стадії Аргентина — Мексика.

Матч групи С Аргентина — Мексика можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні на платформі megogo, suspilne.media, а також на регіональних каналах громадського мовлення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо). Цей поєдинок закриває змагальну програму сьомого ігрового дня в Катарі.

Поєдинок другого туру Аргентина — Мексика відбудеться в Ед-Дайяні на стадіоні "Лусаїл Айконік", початок поєдинку — о 21:00 за київським часом. Зазначимо, що у квартеті С також виступають команди Саудівської Аравії та Польщі, які свій поєдинок другого туру проведуть раніше (початок о 15:00). Через невдачу у першому турі аргентинцям необхідно набирати очки.

"Телеграф" нагадує, що у стартовому матчі ЧС-2022 збірна Мексики розійшлася миром із поляками (0:0), а ось поєдинок Аргентини з Саудівською Аравією завершився гучним апсетом, адже команда близькосхідної країни сенсаційно здолала Мессі та Ко (2:1). Після поєдинку Ліонелю дісталося від фанатів.

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