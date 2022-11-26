Бельгія — Марокко: коли початок і де дивитися матч ЧС-2022

"Червоні дияволи" спробують достроково вийти з групи

У неділю, 27 листопада, збірна Бельгії у рамках другого туру чемпіонату світу з футболу у Катарі зіграє з Марокко.

Гру групи F Бельгія — Марокко можна буде переглянути у прямому ефірі в Україні на платформі megogo, suspilne.media, а також на регіональних каналах громадського мовлення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо). Цей поєдинок пройде у рамках восьмого ігрового дня.

Зустріч другого туру між бельгійцями та марокканцями відбудеться у столиці Катару на стадіоні "Ель-Тумама", початок поєдинку о 15:00 за київським часом. В іншому матчі цього квартету зіграють Канада та Хорватія, які розпочнуть свою "дуель" трохи пізніше (о 18:00).

Нагадаємо, у першому турі чемпіонату світу з футболу Бельгія не без проблем обіграла Канаду (1:0), а хорвати та марокканці поділили очки (0:0). З іншими результатами мундіалю в Катарі та турнірними таблицями ЧС-2022 можна ознайомитися у нас на сайті. Додамо, у 3 турі Бельгія зустрінеться з Хорватією, а Канада – з Марокко. Обидва матчі пройдуть 1 грудня одночасно.