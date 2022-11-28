Еквадор — Сенегал: букмекери дали неоднозначний прогноз на матч ЧС-2022

Шанси команд практично рівні

У вівторок, 29 листопада, матчем Еквадор — Сенегал розпочнеться третій тур групового етапу на чемпіонаті світу з футболу в Катарі.

Фахівці не зуміли виділити явного фаворита в цьому протистоянні, проте невелику перевагу все ж таки віддали південноамериканській команді. Про це повідомляє Парі-Матч.

Аналітики пропонують зробити ставку на перемогу Еквадору з коефіцієнтом 2,48. Водночас шанси на успіх африканців та нічию нижчі — коефіцієнти 3,10 та 3,25 відповідно. Додамо, у цьому матчі на кону розігрується путівка у плей-офф мундіалю. Еквадорцям для виходу з групи достатньо не програти, а ось Сенегалу, по суті, потрібна лише перемога.

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Еквадор — Сенегал:

Парі-Матч: (перемога Еквадору 2,48 — нічия 3,25 — перемога Сенегалу 3,10)

Нагадаємо, у першому турі ЧС-2022 Катар без шансів поступився Еквадору (0:2), а Нідерланди переграли Сенегал з рахунком 0:2. У другому турі господарі мундіалю програли "Львам Теранги" (1:3), а "Помаранчеві" поділили очки з еквадорцями (1:1).