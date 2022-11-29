Австралія — Данія: коли початок і де дивитися матч ЧС-2022

Данцям необхідна лише перемога

У середу, 30 листопада, матчем Австралія — Данія стартує 11-й змагальний день на чемпіонаті світу з футболу в Катарі.

Матч групи D Австралія — Данія буде показано у прямому ефірі в Україні на платформі megogo. Гра також буде доступна у записі на suspilne.media та на регіональних каналах громадського мовлення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо). Цей поєдинок пройде у рамках 11-го ігрового дня на мундіалі.

Гра 3-го туру Австралія — Данія відбудеться в Аль-Вакрі на стадіоні "Аль-Джануб", початок зустрічі — о 17:00 за київським часом. У паралельному поэдинку зустрінуться команди Франції та Тунісу. Для виходу в наступний раунд "Вікінгам" потрібна лише перемога, а австралійців може влаштувати й нічия.

Нагадаємо, у першому турі Австралія програла Франції, забивши першою (4:1), а Данія не зуміла вразити ворота Тунісу (0:0). У другому турі данці зазнали мінімальної поразки від чинних чемпіонів світу (1:2), а австралійці сенсаційно взяли 3 очки в поєдинку проти тунісців (1:0). З рештою результатів ЧС-2022 можна ознайомитись у нас на сайті.