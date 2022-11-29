Австралия - Дания: когда начало и где смотреть матч ЧМ-2022

Датчанам необходима только победа

В среду, 30 ноября, матчем Австралия — Дания стартует 11-й соревновательный день на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Матч группы D Австралия — Дания будет показан в прямом эфире в Украине на платформе megogo. Игра также будет доступна в записи на suspilne.media и на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Этот поединок пройдет в рамках 11-го игрового дня на мундиале.

Игра 3-го тура Австралия — Дания состоится в Аль-Вакре на стадионе "Аль-Джануб", начало встречи — в 17:00 по киевскому времени. В параллельной игре встретятся команды Франции и Туниса. Для выхода в следующий раунд "Викингам" необходима только победа, а австралийцев может устроить и ничья.

Напомним, в первом туре Австралия проиграла Франции, забив первой (4:1), а Дания не сумела поразить ворота Туниса (0:0). Во втором туре датчане потерпели минимальное поражение от действующих чемпионов мира (1:2), а австралийцы сенсационно взяли 3 очка в поединке против тунисцев (1:0). С остальными результатами ЧМ-2022 можно ознакомиться у нас на сайте.