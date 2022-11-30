Саудівська Аравія – Мексика: букмекери оцінили шанси команд

У Мексики найгірші шанси на вихід із групи

У середу, 30 листопада, на чемпіонаті світу з футболу у Катарі у битві за плей-офф зійдуться представники групи С Саудівська Аравія та Мексика.

Букмекери вважають команду Мексики беззаперечним фаворитом зустрічі. Про це повідомляє Парі-Матч.

Спеціалісти пропонують зробити ставку на перемогу північноамериканської команди з коефіцієнтом 1,72. У той же час успіх близькосхідної збірної та нічия малоймовірні – коефіцієнти 4,80 та 4,20 відповідно.

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Саудівська Аравія — Мексика:

Парі-Матч: (перемога Саудівської Аравії 4,80 — нічия 4,20 — перемога Мексики 1,72)

Матч Саудівська Аравія — Мексика пройде в Ед-Дайіані на стадіоні "Лусаїл Айконік", початок поєдинку — о 21:00 за київським часом. Цю гру можна буде переглянути у прямому ефірі в Україні на медіасервісі megogo. Крім того, матч покажуть у записі на загальнодоступних ТВ-каналах. У паралельній грі зустрінуться Аргентина та Польща.

Нагадаємо, у стартовому турі Саудівська Аравія несподівано переграла Аргентину (2:1), а Мексика почала з нічиєю з Польщею (0:0). У другому турі "Соколи" поступилися полякам (0:2), а "Триколірні" програли Мессі та Ко (0:2).