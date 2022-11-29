Саудівська Аравія — Мексика: де і коли дивитись матч ЧС-2022

Мексика навіть у разі перемоги може не вийти у плей-офф

У середу, 30 листопада, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі визначаться 2 щасливчики, які вийдуть у плей-офф із групи С, зокрема Саудівська Аравія зіграє з Мексикою.

Матч групи С Саудівська Аравія – Мексика буде показано у прямому ефірі в Україні на платформі megogo. Гра також буде доступна у записі на suspilne.media та на регіональних каналах суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо). Цей поєдинок пройде у рамках 11-го ігрового дня ЧС-2022.

Поєдинок Саудівська Аравія — Мексика пройде в Ед-Дайяні на стадіоні "Лусаїл Айконік", початок зустрічі — о 21:00 за київським часом. У паралельному матчі зустрінуться лідери групи — Аргентина та Польща. Додамо, перемога виведе Саудівську Аравію до плей-офф, а ось мексиканцям навіть у разі успіху потрібно розраховувати на певний результат у паралельній грі.

Нагадаємо, у першому турі збірна близькосхідної країни сенсаційно обіграла Аргентину з рахунком 2:1, а Мексика поділила очки з Польщею (0:0). У другому турі Саудівська Аравія була бита поляками (0:2), а північноамериканська команда поступилася південноамериканцям (0:2).