Саудовская Аравия - Мексика: где и когда смотреть матч ЧМ-2022

Мексика даже в случае победы может не выйти в плей-офф

В среду, 30 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре определятся 2 счастливчика, которые выйдут в плей-офф из группы С, в частности Саудовская Аравия сыграет с Мексикой.

Матч группы С Саудовская Аравия — Мексика будет показан в прямом эфире в Украине на платформе megogo. Игра также будет доступна в записи на suspilne.media и на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Этот поединок пройдет в рамках 11-го игрового дня ЧМ-2022.

Поединок Саудовская Аравия — Мексика пройдет в Эд-Дайиане на стадионе "Лусаил Айконик", начало встречи — в 21:00 по киевскому времени. В параллельном матче встретятся лидеры группы — Аргентина и Польша. Добавим, победа выведет Саудовскую Аравию в плей-офф, а вот мексиканцам даже в случае успеха нужно рассчитывать на определенный исход в параллельной игре.

Напомним, в первом туре сборная ближневосточной страны сенсационно обыграла Аргентину со счетом 2:1, а Мексика поделила очки с Польшей (0:0). Во втором туре Саудовская Аравия была бита поляками (0:2), а североамериканская команда уступила южноамериканцам (0:2).