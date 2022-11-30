Саудовская Аравия - Мексика: букмекеры оценили шансы команд

У Мексики худшие шансы на выход из группы

В среду, 30 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре в битве за плей-офф сойдутся представители группы С Саудовская Аравия и Мексика.

Букмекеры считают команду Мексики безоговорочными фаворитом встречи. Об этом сообщает Пари-Матч.

Специалисты предлагают сделать ставку на победу североамериканской команды с коэффициентом 1,72. В то же время успех ближневосточной сборной и ничья маловероятны — коэффициенты 4,80 и 4,20 соответственно.

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Саудовская Аравия — Мексика:

Пари-Матч: (победа Саудовской Аравии 4,80 — ничья 4,20 — победа Мексики 1,72)

Матч Саудовская Аравия — Мексика пройдет в Эд-Дайиане на стадионе "Лусаил Айконик", начало поединка — в 21:00 по киевскому времени. Эту игру можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине на медиа-сервисе megogo. Кроме того, матч покажут в записи на общедоступных ТВ-каналах. В параллельной игре встретятся Аргентина и Польша.

Напомним, в стартовом туре Саудовская Аравия неожиданно переиграла Аргентину (2:1), а Мексика начала с ничьей с Польшей (0:0). Во втором туре "Соколы" уступили полякам (0:2), а "Трехцветные" проиграли Месси и Ко (0:2).