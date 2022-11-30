Японія — Іспанія: де і коли дивитись матч ЧС-2022

Іспанці навіть у разі поразки можуть вийти у плей-офф

У четвер, 1 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі відбудуться вирішальні матчі у групі Е, зокрема, Японія зустрінеться з Іспанією.

Матч групи Е Японія — Іспанія буде показаний у прямому ефірі в Україні на медіаплатформі megogo. Гра також буде доступна у записі на suspilne.media та на регіональних каналах суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо). Цей поєдинок замикатиме програму матчів 12-го ігрового дня ЧС-2022.

Гра Японія — Іспанія відбудеться в Ар-Райяні на Міжнародному стадіоні Халіфа, початок зустрічі — о 21:00 за київським часом. У другому матчі квартету Е зіграють Німеччина та Коста-Ріка, ця зустріч пройде паралельно поєдинку іспанців із японцями. Додамо, всі чотири команди із цієї групи претендують на вихід у 1/8 фіналу ЧС-2022.

Нагадаємо, на старті мундіалю в Катарі Іспанія знищила Коста-Ріку з рекордним рахунком (7:0), а Німеччина сенсаційно поступилася Японії (1:2). У другому турі "Фурія Роха" та "Бундестім" поділили очки (1:1), а Японія примудрилася програти костаріканцям (0:1).