Япония - Испания: где и когда смотреть матч ЧМ-2022

Испанцы даже в случае поражения могут выйти в плей-офф

В четверг, 1 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоятся решающие матчи в группе Е, в частности Япония встретится с Испанией.

Матч группы Е Япония — Испания будет показан в прямом эфире в Украине на медиа-платформе megogo. Игра также будет доступна в записи на suspilne.media и на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Этот поединок будет замыкать программу матчей 12-го игрового дня ЧМ-2022.

Игра Япония — Испания состоится в Ар-Райяне на Международном стадионе Халифа, начало встречи — в 21:00 по киевскому времени. В Другом матче квартета Е сыграют Германия и Коста-Рика, эта встреча пройдет параллельно поединку испанцев с японцами. Добавим, все четыре команды из этой группы претендуют на выход в 1/8 финала ЧМ-2022.

Напомним, на старте мундиаля в Катаре Испания уничтожила Коста-Рику с рекордным счетом (7:0), а Германия сенсационно уступила Японии (1:2). Во втором туре "Фурия Роха" и "Бундестим" поделили очки (1:1), а Япония умудрилась проиграть костариканцам (0:1).