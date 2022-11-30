Коста-Ріка — Німеччина: де і коли дивитись матч в Україні

Німців влаштує лише перемога

У четвер, 1 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі пройдуть вирішальні матчі у групі Е, зокрема, Німеччина зустрінеться з Коста-Рікою.

Матч групи Е Коста-Ріка — Німеччина буде доступний для перегляду у прямому ефірі в Україні на платформі megogo, suspilne.media та на регіональних каналах суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо). Цей поєдинок пройде в рамках 12-го ігрового дня на чемпіонаті світу в Катарі.

Гра Коста-Ріка — Німеччина відбудеться в Ель-Хаурі на стадіоні "Ель-Байт", початок зустрічі — о 21:00 за київським часом. Для виходу в плей-офф німцям потрібна лише перемога та фіаско Японії у паралельному матчі з Іспанією. До речі, після двох турів усі чотири команди претендують на вихід у наступну стадії турніру.

Нагадаємо, у першому турі мундіалю в Катарі Коста-Ріка була розгромлена Іспанією з рекордним рахунком (0:7), а Німеччина примудрилася програти Японії (1:2). У другому турі іспанці та "Бундестім" розійшлися миром (1:1), а Коста-Ріка створила справжнє диво, перегравши японців (1:0).