Коста-Рика - Германия: где и когда смотреть матч в Украине

Немцев устроит только победа

В четверг, 1 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре пройдут решающие матчи в группе Е, в частности, Германия встретится с Коста-Рикой.

Матч группы Е Коста-Рика — Германия будет доступен для просмотра в прямом эфире в Украине на платформе megogo, suspilne.media и на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Этот поединок пройдет в рамках 12 игрового дня на чемпионате мира в Катаре.

Игра Коста-Рика — Германия состоится в Эль-Хауре на стадионе "Эль-Байт", начало встречи — в 21:00 по киевскому времени. Для выхода в плей-офф немцам нужна только победа и фиаско Японии в параллельном матче с Испанией. К слову, после двух туров все четыре команды претендуют на выход в следующую стадию турнира.

Напомним, в первом туре мундиаля в Катаре Коста-Рика была разгромлена Испанией с рекордным счетом (0:7), а Германия умудрилась проиграть Японии (1:2). Во втором туре испанцы и "Бундестим" празошлись миром (1:1), а Коста-Рика сотворила настоящее чудо, переиграв японцев (1:0).