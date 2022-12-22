"Танці із зірками" чи Голлівуд: що обере Усик?

Боксер готовий завершити кар’єру, якщо переможе Ф’юрі

Промоутер чемпіона світу за версіями WBO, WBA та IBF у надважкій вазі українця Олександра Усика прокоментував слова боксера, який має намір після бою з Тайсоном Ф’юрі завершити кар’єру.

"А що йому ще доводити в боксі? Якщо він переможе Ф’юрі, то стане дворазовим абсолютним чемпіоном світу. Він матиме чотири пояси суперважкого дивізіону. Він стане єдиним, хто збере всю колекцію титулів у двох дивізіонах. Це історія. Після цього нічого доводити.

Після цього він може робити все, що захоче — стати ведучим "Танців із зірками" або зніматися в голлівудських фільмах", — сказав промоутер Олександр Красюк в інтерв’ю boxingukraineboxing.

Поки Усик чекаює на Ф’юрі, суперники на поєдинок з українцем вишиковуються в чергу. Спочатку IBF призначила Олександру обов’язкового претендента Філіпа Хрговича, потім WBA зобов’язала побитися з Даніелем Дюбуа.

Нагадаємо, що в соцмережах з’явилося відео змодельованої поразки Олександра Усика. Боксера викинули за межі рингу.

Раніше ми писали, що Тайсону Фьюрі знадобиться операція після бою з Чісорою. Тому поєдинок із Усиком можуть відкласти.