Ломаченко — про бій з Хейні: "Це заради моєї країни"

Боксер назвав поєдинок особливим

Український боксер Василь Ломаченко заявив, що з нетерпінням чекає на поєдинок проти американця Девіна Хейні за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі 21 травня 2023 року.

Його коментар в YouTube опублікував Top Rank Boxing. За його визнанням, для нього це особливий бій.

"Це моя мета, моя мрія, я не можу дочекатися. Все заради бога, заради мого батька та моєї родини. І звичайно, це заради моєї країни. Менше слів. Просто дочекаємося", — зазначив Ломаченко.

Днями український боксер заявив, що він радий бути аутсайдером поєдинку проти Девіна Хейні.

Водночас Ломаченко переконаний, що це його останній шанс виграти титул абсолютного чемпіона світу. Поєдинок не покажуть в Україні. Онлайн-трансляція буде доступна на сайті "Телеграф".

Колишній транслятор боїв Ломаченка розповів, чому вирішив відмовитися від трансляції поєдинку, який пройде в Лас-Вегасі. За півтижня до поєдинку букмекери оновили коефіцієнти на бій.

Заробіток Хейні за поєдинок має бути в 10 разів більшим, ніж в Ломаченка: 9 млн доларів проти близько 900 тис. доларів відповідно.