Ще один український футбольний клуб отримав суперників у єврокубках

Відбулося жеребкування 2-го раунду відбору Ліги конференцій

"Ворскла", яка посіла 5-те місце в українській Прем’єр-лізі сезону, що минув, дізналася про потенційних суперників у 2-му раунді кваліфікації Ліги конференцій.

Про це за підсумками жеребкування повідомляє офіційний сайт УЄФА. Полтавський клуб зіграє із переможцем пари ДАК (Словаччина) – "Діла" (Грузія).

Перший поєдинок пройде на полі "Ворскли" 27 липня, гру-відповідь прийматиме суперник українського клубу 3 серпня.

"Фіорентина" – "Вест Гем". Відеоогляд фіналу Ліги конференцій

Нагадаємо, що переможцем Ліги конференцій сезону, що минув, став англійський "Вест Гем", який у фіналі переміг італійську "Фіорентину".

Сьогодні, 21 червня, також відбулося жеребкування 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, в якому віцечемпіон України "Дніпро-1" зіграє проти грецького "Панатинаїкосу".

Раніше повідомлялося, що "Ворскла" здобула фінансовий бонус від "Шахтаря" за її перемогу над "Дніпром-1" (2:1) у 28-му турі Української прем’єр-ліги (УПЛ). Додамо, що "Дніпро-1" вважає, що команду засудили в матчі з "Ворсклою".