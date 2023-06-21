Еще один украинский футбольный клуб получил соперников в еврокубках

Состоялась жеребьевка 2-го раунда отбора Лиги конференций

"Ворскла", которая заняла 5-е место в украинской Премьер-лиги минувшего сезона, узнала потенциальных соперников во 2-м раунде квалификации Лиги конференций.

Об этом по итогам жеребьевки сообщает официальный сайт УЕФА. Полтавский клуб сыграет с победителем пары ДАК (Словакия) — "Дила" (Грузия).

Первый поединок пройдет на поле "Ворсклы" 27 июля, ответный — примет соперник украинского клуба 3 августа.

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Напомним, что победителем Лиги конференций минувшего сезона стал английский "Вест Хэм", который в финале победил итальянскую "Фиорентину.

Сегодня, 21 июня, также состоялась жеребьевка 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором вице-чемпион Украины "Днепр-1" сыграет против греческого "Панатинаикоса".

Ранее сообщалось, что "Ворскла" получила финансовый бонус от "Шахтера" за ее победу над "Днепром-1" (2:1) в 28-м туре Украинской премьер-лиги (УПЛ). Добавим, что "Днепр-1" считает, что команду засудили в матче с "Ворсклой".