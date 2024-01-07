"Росія попереду США": російський спортсмен, який навчається у Стенфорді, розповів про загниваючий Захід

Атлет порівняв США з Росією 90-х

Російський плавець Андрій Мінаков заявив, що США перетворилися на Росію 90-х. Напередодні російський плавець Євген Рилов розповів, що Путін важливіший за Олімпійські ігри.

Відповідну заяву Мінакова наводить Р-Спорт. Мінаков критикує США, хоча сам навчається у Стенфордському університеті у США з 2020 року.

"Щодо клопів не можу сказати, у Парижі я давно не був. Але якщо говорити про безпеку, це дуже хороше питання.

Це вже не країни, які були десять років тому. Росія в плані безпеки та комфорту попереду. Можу сказати, що зараз на Заході, особливо в Америці, відбувається Росія 90-х”, – розповів Мінаков.

У мережі лише посміялися зі слів Мінакова. Користувачі зазначили, що спортсмен чомусь продовжує навчатися у США, хоча міг би вибрати для цього будь-який університет в РФ.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволив росіянам взяти участь в Олімпіаді-2024 у Парижі у нейтральному статусі та з деякими обмеженнями. Рилов відмовився від Ігор, хоча він туди б і не потрапив, адже публічно підтримував війну в Україні.

Раніше повідомлялося, що чотириразовий олімпійський чемпіон із плавання росіянин Олександр Попов підтримав ідею проведення у РФ альтернативних Олімпіад.