Підсумки дня 26 серпня: підпал офісу омбудсмена у Києві, серія терактів у Кабулі, Паралімпіада в Токіо
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Вечірній дайджест головних подій дня
Коронавірус в Україні
Станом на ранок, 26 серпня, в Україні більш ніж удвічі зросла кількість хворих на коронавірус. За добу було виявлено 1581 випадок зараження, серед яких 104 дитини і 38 медпрацівників. У лідерах захворюваності знову опинився Київ.
Крім того, у МОЗ озвучили дані щодо поширення в Україні штаму "Дельта". Наразі медики офіційно підтвердили 520 випадків цього штаму серед українців.
У Одесі обрали нового начальника Нацполіції
Після відставки голови Національної поліції Одеської області Олега Беха, його на посаді замінив земляк міністра внутрішніх справ Микола Семенишин. Саме його кандидатуру називали найбільш вірогідною.
У Києві підпалили офіс омбудсмена Людмили Денісової
У Києві 26 серпня о 15:00 в будівлю секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової кинули "коктейль Молотова". Від вогню постраждала двері і вхідна група з табличками. Відвідувачі і співробітники залишилися цілі. Нападника затримали на місці.
Україна потрапила в топ-10 медального заліку Паралімпіади в Токіо
На Паралімпійських іграх в Токіо 26 серпня завершився другий змагальний день. Збірна України здобула в цей день всього одну нагороду — срібло, яке виборола плавчиха Єлизавета Мерешко. Однак при цьому наша країна залишилась у ТОП-10 медального заліку.
Більш детально про медальний залік Паралімпіади-2020 — у матеріалі "Телеграф".
Серія терактів в аеропорту Кабула
В Афганістані сьогодні, 26 серпня, сталася серія терактів. Перший вибух прогримів поблизу аеропорту Кабула — там підірвався терорист-смертник, внаслідок чого загинули дві людини. Другий вибух стався майже одразу після першого поруч з готелем, де збиралися американці.
За офіційними даними число загиблих склало 13 осіб (у тому числі військовослужбовці США) ще понад 50 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Відповідальність за серію терактів в Кабулі взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".
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