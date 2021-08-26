Підсумки дня 26 серпня: підпал офісу омбудсмена у Києві, серія терактів у Кабулі, Паралімпіада в Токіо

Вечірній дайджест головних подій дня

Коронавірус в Україні

Станом на ранок, 26 серпня, в Україні більш ніж удвічі зросла кількість хворих на коронавірус. За добу було виявлено 1581 випадок зараження, серед яких 104 дитини і 38 медпрацівників. У лідерах захворюваності знову опинився Київ.

Крім того, у МОЗ озвучили дані щодо поширення в Україні штаму "Дельта". Наразі медики офіційно підтвердили 520 випадків цього штаму серед українців.

У Одесі обрали нового начальника Нацполіції

Микола Семенишин став новим главою Нацполції Одеської області

Після відставки голови Національної поліції Одеської області Олега Беха, його на посаді замінив земляк міністра внутрішніх справ Микола Семенишин. Саме його кандидатуру називали найбільш вірогідною.

У Києві підпалили офіс омбудсмена Людмили Денісової

Підпал офісу омбудсмена на вул. Інституцькій у Києві

У Києві 26 серпня о 15:00 в будівлю секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової кинули "коктейль Молотова". Від вогню постраждала двері і вхідна група з табличками. Відвідувачі і співробітники залишилися цілі. Нападника затримали на місці.

Україна потрапила в топ-10 медального заліку Паралімпіади в Токіо

Українські спортсмени на Паралімпіаді-2020

На Паралімпійських іграх в Токіо 26 серпня завершився другий змагальний день. Збірна України здобула в цей день всього одну нагороду — срібло, яке виборола плавчиха Єлизавета Мерешко. Однак при цьому наша країна залишилась у ТОП-10 медального заліку.

Більш детально про медальний залік Паралімпіади-2020 — у матеріалі "Телеграф".

Серія терактів в аеропорту Кабула

Теракт у Кабулі 26 серпня

В Афганістані сьогодні, 26 серпня, сталася серія терактів. Перший вибух прогримів поблизу аеропорту Кабула — там підірвався терорист-смертник, внаслідок чого загинули дві людини. Другий вибух стався майже одразу після першого поруч з готелем, де збиралися американці.

За офіційними даними число загиблих склало 13 осіб (у тому числі військовослужбовці США) ще понад 50 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Відповідальність за серію терактів в Кабулі взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".