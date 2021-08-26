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Итоги дня 26 августа: поджог офиса омбудсмена в Киеве, серия терактов в Кабуле, Паралимпиада в Токио

Автор
А. Дворовенко
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Итоги дня 26 августа: поджог офиса омбудсмена в Киеве, серия терактов в Кабуле, Паралимпиада в Токио Новость обновлена 26 августа 2021, 21:20
Главные события 26 августа

Вечерний дайджест главных событий дня

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро, 26 августа, в Украине более чем в два раза возросло количество больных коронавирусом. За сутки было выявлено 1581 случай заражения, среди которых 104 ребенка и 38 медработников. В лидерах заболеваемости снова оказался Киев.

Кроме того, в Минздраве озвучили данные по распространению в Украине штамма "Дельта". Сейчас медики официально подтвердили 520 случаев этого штамма среди украинцев.

В Одессе выбрали нового начальника Нацполиции

Николай Семенишин стал новым главой Нацполции Одесской области
Николай Семенишин стал новым главой Нацполции Одесской области

После отставки председателя Национальной полиции Одесской области Олега Беха, его в должности заменил земляк министра внутренних дел Николай Семенишин. Именно его кандидатуру называли наиболее вероятной.

В Киеве подожгли офис омбудсмена Людмилы Денисовой

Поджог офиса омбудсмена на ул. Институтской в Киеве
Поджог офиса омбудсмена на ул. Институтской в Киеве

В Киеве 26 августа в 15:00 в здание секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой бросили "коктейль Молотова". От огня пострадали двери и входная арка с табличками. Посетители и сотрудники остались целы. Нападавшего задержали на месте.

Украина попала в топ-10 медального зачета Паралимпиады в Токио

Украинские спортсмены на Паралимпиаде-2020
Украинские спортсмены на Паралимпиаде-2020

На Паралимпийских играх в Токио 26 августа завершился второй соревновательный день. Сборная Украины получила в этот день всего одну награду — серебро, которое завоевала пловчиха Елизавета Мерешко. Однако при этом наша страна осталась в ТОП-10 медального зачета.

Более подробно про медальный зачет Паралимпиады-2020 — в материале "Телеграф".

Серия терактов в аэропорту Кабула

Теракт в Кабуле 26 августа
Теракт в Кабуле 26 августа

В Афганистане сегодня, 26 августа, произошла серия терактов. Первый взрыв прогремел вблизи аэропорта Кабула — там подорвался террорист-смертник, в результате чего погибли два человека. Второй взрыв произошел почти сразу после первого рядом с отелем, где собирались американцы.

По официальным данным число погибших составило 13 человек (в том числе военнослужащие США) еще более 50 получили ранения различной степени тяжести.

Ответственность за серию терактов в Кабуле взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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