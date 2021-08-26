Итоги дня 26 августа: поджог офиса омбудсмена в Киеве, серия терактов в Кабуле, Паралимпиада в Токио
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Вечерний дайджест главных событий дня
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро, 26 августа, в Украине более чем в два раза возросло количество больных коронавирусом. За сутки было выявлено 1581 случай заражения, среди которых 104 ребенка и 38 медработников. В лидерах заболеваемости снова оказался Киев.
Кроме того, в Минздраве озвучили данные по распространению в Украине штамма "Дельта". Сейчас медики официально подтвердили 520 случаев этого штамма среди украинцев.
В Одессе выбрали нового начальника Нацполиции
После отставки председателя Национальной полиции Одесской области Олега Беха, его в должности заменил земляк министра внутренних дел Николай Семенишин. Именно его кандидатуру называли наиболее вероятной.
В Киеве подожгли офис омбудсмена Людмилы Денисовой
В Киеве 26 августа в 15:00 в здание секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой бросили "коктейль Молотова". От огня пострадали двери и входная арка с табличками. Посетители и сотрудники остались целы. Нападавшего задержали на месте.
Украина попала в топ-10 медального зачета Паралимпиады в Токио
На Паралимпийских играх в Токио 26 августа завершился второй соревновательный день. Сборная Украины получила в этот день всего одну награду — серебро, которое завоевала пловчиха Елизавета Мерешко. Однако при этом наша страна осталась в ТОП-10 медального зачета.
Более подробно про медальный зачет Паралимпиады-2020 — в материале "Телеграф".
Серия терактов в аэропорту Кабула
В Афганистане сегодня, 26 августа, произошла серия терактов. Первый взрыв прогремел вблизи аэропорта Кабула — там подорвался террорист-смертник, в результате чего погибли два человека. Второй взрыв произошел почти сразу после первого рядом с отелем, где собирались американцы.
По официальным данным число погибших составило 13 человек (в том числе военнослужащие США) еще более 50 получили ранения различной степени тяжести.
Ответственность за серию терактов в Кабуле взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
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