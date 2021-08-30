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Підсумки дня 30 серпня: Зеленський полетів в США, "Нафтогаз" піднімає ціну на газ, Геращенко повернувся в МВС

Автор
Г. Лубенець
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Підсумки дня 30 серпня: Зеленський полетів в США, "Нафтогаз" піднімає ціну на газ, Геращенко повернувся в МВС Новина оновлена 30 серпня 2021, 21:11
Головні події дня

Вечірній дайджест головних подій 30 серпня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус
Коронавірус

Станом на ранок понеділка, 30 серпня, в Україні зафіксували 749 нових випадків захворювання коронавірусів.

Зеленський з дружиною і топ-чиновниками полетів в США

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою та делегацією з наших дипломатів і чиновників в понеділок, 30 серпня, вилетів до США на зустріч з лідером країни Джо Байденом.

Їх зустріч призначена на 1 вересня, а не 31 серпня, як очікувалося раніше. Причиною цього стали теракти в Афганістані і останній евакуаційний день з аеропорту Кабула.

"Нафтогаз" підніме ціни для користувачів останньої надії

Газ
Газ

У компанії "Нафтогаз України" у вересні 2021 року піднімуть ціну для тих, хто користується паливом від постачальника "останньої надії" — вартість складе 12 гривень за кубометр.

Монастирський повернув Геращенка на роботу в МВС

Антон Геращенко
Антон Геращенко

Колишнього заступника голови Міністерства внутрішніх справ Антона Геращенка, якого 4 серпня звільнили з місця роботи, повернули на посаду радника.

До Одеси прибули більше сотні біженців з Афганістану

Біженка з Афганістану в Україну
Біженка з Афганістану в Україну

29 серпня в Одесу доставили 133 евакуйованих з Кабула афганців. Серед біженців 48 дорослих і 85 дітей.

Український спортсмен відмовився фотографуватися з росіянами на Паралімпіаді

Ігор Цвєтов
Ігор Цвєтов

Спортсмен Ігор Цвєтов, який представляє Україну на Паралімпіаді, відмовився від спільного фото з росіянами.

Співачка Ірина Федишин виявилася в епіцентрі скандалу

Ірина Федишин
Ірина Федишин

Відома українська співачка Ірина Федишин потрапила в скандал, пов’язаний з незаконним використанням її пісень.

Актор серіалів "Кухня" і "Вороніни" раптово помер на очах у глядачів

Артур Діланян
Артур Діланян

Актор популярних російських серіалів "Кухня", "Вороніни" і "П’ятницький. Глава друга" Артур Діланян раптово помер. Йому було всього 59 років.

На ВДНГ в Києві затопило новітній Урбан-парк, побудований за програмою Зеленського
Київ
На ВДНГ в Києві затопило новітній Урбан-парк, побудований за програмою Зеленського
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