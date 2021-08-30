Итоги дня 30 августа: Зеленский улетел в США, "Нафтогаз" поднимает цену на газ, Геращенко вернулся в МВД

Вечерний дайджест главных событий 30 августа.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

По состоянию на утро понедельника, 30 августа, в Украине зафиксировали 749 новых случаев заболевания коронавирусом.

Зеленский с супругой и топ-чиновниками улетел в США

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой и делегацией из наших дипломатов и чиновников в понедельник, 30 августа, вылетел в США на встречу с лидером страны Джо Байденом.

Их встреча назначена на 1 сентября, а не 31 августа, как ожидалось ранее. Причиной этого стали теракты в Афганистане и последний эвакуационный день из аэропорта Кабула.

"Нафтогаз" поднимет цены для пользователей последней надежды

Газ

В компании "Нафтогаз Украины" в сентябре 2021 года поднимут цену для тех, кто пользуется топливом от поставщика "последней надежды" — стоимость составит 12 гривен за кубометр.

Монастырский вернул Геращенко на работу в МВД

Антон Геращенко

Бывшего заместителя главы Министерства внутренних дел Антона Геращенко, которого 4 августа уволили с места работы, вернули на должность советника.

В Одессу прибыли более сотни беженцев из Афганистана

Беженка из Афганистана в Украине

29 августа в Одессу доставили 133 эвакуированных из Кабула афганцев. Среди беженцев 48 взрослых и 85 детей.

Украинский спортсмен отказался фотографироваться с россиянами на Паралимпиаде

Игорь Цветов

Спортсмен Игорь Цветов, представляющий Украину на Паралимпиаде, отказался от совместного фото с россиянами.

Певица Ирина Федишин оказалась в эпицентре скандала

Ирина Федишин

Известная украинская певица Ирина Федишин попала в скандал, связанный с незаконным использованием ее песен.

Актер сериалов "Кухня" и "Воронины" внезапно умер на глазах у зрителей

Артур Диланян

Актер популярных российских сериалов "Кухня", "Воронины" и "Пятницкий. Глава вторая" Артур Диланян скоропостижно скончался. Ему было всего 59 лет.