Итоги дня 30 августа: Зеленский улетел в США, "Нафтогаз" поднимает цену на газ, Геращенко вернулся в МВД
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 31
Вечерний дайджест главных событий 30 августа.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро понедельника, 30 августа, в Украине зафиксировали 749 новых случаев заболевания коронавирусом.
Зеленский с супругой и топ-чиновниками улетел в США
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой и делегацией из наших дипломатов и чиновников в понедельник, 30 августа, вылетел в США на встречу с лидером страны Джо Байденом.
Их встреча назначена на 1 сентября, а не 31 августа, как ожидалось ранее. Причиной этого стали теракты в Афганистане и последний эвакуационный день из аэропорта Кабула.
"Нафтогаз" поднимет цены для пользователей последней надежды
В компании "Нафтогаз Украины" в сентябре 2021 года поднимут цену для тех, кто пользуется топливом от поставщика "последней надежды" — стоимость составит 12 гривен за кубометр.
Монастырский вернул Геращенко на работу в МВД
Бывшего заместителя главы Министерства внутренних дел Антона Геращенко, которого 4 августа уволили с места работы, вернули на должность советника.
В Одессу прибыли более сотни беженцев из Афганистана
29 августа в Одессу доставили 133 эвакуированных из Кабула афганцев. Среди беженцев 48 взрослых и 85 детей.
Украинский спортсмен отказался фотографироваться с россиянами на Паралимпиаде
Спортсмен Игорь Цветов, представляющий Украину на Паралимпиаде, отказался от совместного фото с россиянами.
Певица Ирина Федишин оказалась в эпицентре скандала
Известная украинская певица Ирина Федишин попала в скандал, связанный с незаконным использованием ее песен.
Актер сериалов "Кухня" и "Воронины" внезапно умер на глазах у зрителей
Актер популярных российских сериалов "Кухня", "Воронины" и "Пятницкий. Глава вторая" Артур Диланян скоропостижно скончался. Ему было всего 59 лет.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-