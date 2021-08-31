Підсумки дня 31 серпня: Зеленський розпочав візит до США, американці покинули Афганістан, Моргенштерн одружився
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Вечірній дайджест головних новин 31 серпня.
Коронавірус в Україні
В Україні станом на ранок вівторка, 31 серпня, зафіксували вдвічі більше нових випадків коронавірусу і смертей від нього, в порівнянні з показниками попередніх діб. За добу було зафіксовано 1356 випадків інфікування і 51 летальний випадок.
Зеленський розпочав візит до США
Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона на запрошення президента США Джо Байдена.
Президентська зустріч відбудеться 1 вересня, а до тих пір у Зеленського запланована низка інших переговорів. Зокрема, президент поговорив з главою американського аерокосмічного відомства (NASA) Біллом Нельсоном.
Останній літак США покинув Афганістан
У ніч на 31 серпня останній американський військовий покинув Кабул, передавши контроль над столичним аеропортом в руки "Талібану".
Як тільки з міжнародного аеропорту Хаміда Карзая полетіли всі американці, на його територію зайшли бойовики "Талібану". Вони заявили, що Афганістан став "по-справжньому незалежним".
Україна зберегла місце в топ-5 медального заліку за підсумками 7-го дня Паралімпіади в Токіо
У вівторок, 31 серпня, на Паралімпійських іграх-2020 завершився сьомий змагальний день, в рамках якого збірна України завоювала 13 медалей.
З повний медальним заліком Паралімпійських ігор в Токіо можна ознайомитися за посиланням.
Кліпи Джамали зникли з YouTube
Ось уже як тиждень з YouTube-каналу української співачки Джамали зникли всі її нові кліпи. За деякою інформацією, причиною цього став конфлікт з продюсером.
Репер Моргенштерн одружується
Скандальний російський репер Моргенштерн тримає в таємниці все, що пов’язано з його весіллям з Ділар Зінатулліной. За інформацією деяких ЗМІ, весілля мало відбутися 1-го вересня, проте в мережі з’являються фотографії теплохода, на якому нібито і має відбутися ця подія, з написом 31-е серпня.
На його весіллі серед інших була помічена ведуча і блогер Настя Івлеева, яка прийшла в траурному сукню.
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