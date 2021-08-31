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Підсумки дня 31 серпня: Зеленський розпочав візит до США, американці покинули Афганістан, Моргенштерн одружився

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Головні події дня Новина оновлена 31 серпня 2021, 21:39
Головні події дня

Вечірній дайджест головних новин 31 серпня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус
Коронавірус

В Україні станом на ранок вівторка, 31 серпня, зафіксували вдвічі більше нових випадків коронавірусу і смертей від нього, в порівнянні з показниками попередніх діб. За добу було зафіксовано 1356 випадків інфікування і 51 летальний випадок.

Зеленський розпочав візит до США

Зеленський в США
Зеленський в США

Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона на запрошення президента США Джо Байдена.

Президентська зустріч відбудеться 1 вересня, а до тих пір у Зеленського запланована низка інших переговорів. Зокрема, президент поговорив з главою американського аерокосмічного відомства (NASA) Біллом Нельсоном.

Останній літак США покинув Афганістан

США пішли з Афганістану
США пішли з Афганістану

У ніч на 31 серпня останній американський військовий покинув Кабул, передавши контроль над столичним аеропортом в руки "Талібану".

Як тільки з міжнародного аеропорту Хаміда Карзая полетіли всі американці, на його територію зайшли бойовики "Талібану". Вони заявили, що Афганістан став "по-справжньому незалежним".

Україна зберегла місце в топ-5 медального заліку за підсумками 7-го дня Паралімпіади в Токіо

Паралімпіада
Паралімпіада

У вівторок, 31 серпня, на Паралімпійських іграх-2020 завершився сьомий змагальний день, в рамках якого збірна України завоювала 13 медалей.

З повний медальним заліком Паралімпійських ігор в Токіо можна ознайомитися за посиланням.

Кліпи Джамали зникли з YouTube

Джамала
Джамала

Ось уже як тиждень з YouTube-каналу української співачки Джамали зникли всі її нові кліпи. За деякою інформацією, причиною цього став конфлікт з продюсером.

Репер Моргенштерн одружується

Моргенштерн
Моргенштерн

Скандальний російський репер Моргенштерн   тримає в таємниці все, що пов’язано з його весіллям з Ділар Зінатулліной. За інформацією деяких ЗМІ, весілля мало відбутися 1-го вересня, проте в мережі з’являються фотографії теплохода, на якому нібито і має відбутися ця подія, з написом 31-е серпня.

На його весіллі серед інших була помічена ведуча і блогер Настя Івлеева, яка прийшла в траурному сукню.

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