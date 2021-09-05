Підсумки дня 5 вересня: марш захисників тварин, військовий переворот в Гвінеї, повернення українських паралімпійців

Вечірній дайджест ключових подій 5 вересня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

В Україні станом на ранок неділі, 5 вересня, зафіксували 1379 нових випадків коронавируса.

Марш захисників тварин

Марш захисників тварин

У Києві та 30 інших українських містах пройшов Всеукраїнський марш за тварин. Тисячі небайдужих громадян і волонтерів вийшли в центри міст, щоб привернути увагу до знущань над тваринами та запобігти цьому в майбутньому.

В Україну доставили 60 тисяч флаконів інноваційних препаратів від коронавірусу

Ліки від COVID-19

В Україну з США доставили партію інноваційних лікарських засобів від коронавірусу, які використовуються при загрозі переходу хвороби у важку форму.

Бунтівники у Гвінеї заявили про арешт президента

Заарештований президент Гвінеї

У столиці африканської держави Гвінея бійці спецсил влаштували державний переворот, через що в столиці Конакрі було чути стрілянину, а до резиденції президента стягнули військову техніку.

Спочатку повідомлялося, що лоялістам вдалося придушити путч і доставити президента в безпечне місце, однак пізніше з’явилася інформація, що його заарештували.

На Паралімпіаді Україна завоювала 98 медалей

Українські паралімпійці

Паралімпійська команда України завершила змагання в Токіо на шостому місці в загальнокомандному медальному заліку. На рахунку "Жовто-синіх" значне число нагород — 98.

У неділю, 5 вересня, в аеропорт "Бориспіль" прилетів величезний десант українських паралімпійців. Для зустрічі численної української делегації виділили термінал F.

Тіматі закрутив роман з українською моделлю

Саша Доні

У мережі з’явилися чергові припущення про новий роман Тіматі з українською моделлю Сашею Доні. Зараз пара відпочиває в Греції на острові Міконос, про що говорять геолокації обох, які вони ставлять під фото в Інстаграм, а також їх спільні фото і відео, які "зливають" в мережу.