Итоги дня 5 сентября: марш защитников животных, военный переворот в Гвинее, возвращение украинских паралимпийцев

Вечерний дайджест ключевых событий 5 сентября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 5 сентября, зафиксировали 1379 новых случаев коронавируса.

Марш защитников животных

Марш защитников животных

В Киеве и 30 других украинских городах прошел Всеукраинский марш за животных. Тысячи неравнодушных граждан и волонтеров вышли в центры городов, чтобы привлечь внимание к издевательствам над животными и предотвратить это в будущем.

В Украину доставили 60 тысяч флаконов инновационных препаратов от коронавируса

Лекарство от COVID-19

В Украину из США доставили партию инновационных лекарственных средств от коронавируса, которые используются при угрозе перехода болезни в тяжелую форму.

Мятежники в Гвинее заявили об аресте президента

Арестованный президент Гвинеи

В столице африканского государства Гвинея бойцы спецназа устроили государственный переворот из-за чего в столице Конакри была слышна стрельба, а к резиденции президента стянули военную технику.

Изначально сообщалось, что лоялистам удалось подавить путч и доставить президента в безопасное место, однако позже появилась информация, что его арестовали.

На Паралимпиаде Украина завоевала 98 медалей

Украинские паралимпийцы

Паралимпийская команда Украины завершила соревнования в Токио на шестом месте в общекомандном медальном зачете. На счету "Желто-синих" внушительное число наград — 98.

В воскресенье, 5 сентября, в аэропорт "Борисполь" прилетел огромный десант украинских паралимпийцев. Для встречи многочисленной украинской делегации выделили терминал F.

Тимати закрутил роман с украинской моделью

Саша Дони

В сети появились очередные предположения о новом романе Тимати с украинской моделью Сашей Дони. Сейчас пара отдыхает в Греции на острове Миконос, о чем говорят геолокации обоих, которые они ставят под фото в Инстаграм, а также их совместные фото и видео, которые "сливают" в сеть.