Итоги дня 5 сентября: марш защитников животных, военный переворот в Гвинее, возвращение украинских паралимпийцев
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Вечерний дайджест ключевых событий 5 сентября.
Коронавирус в Украине
В Украине по состоянию на утро воскресенья, 5 сентября, зафиксировали 1379 новых случаев коронавируса.
Марш защитников животных
В Киеве и 30 других украинских городах прошел Всеукраинский марш за животных. Тысячи неравнодушных граждан и волонтеров вышли в центры городов, чтобы привлечь внимание к издевательствам над животными и предотвратить это в будущем.
В Украину доставили 60 тысяч флаконов инновационных препаратов от коронавируса
В Украину из США доставили партию инновационных лекарственных средств от коронавируса, которые используются при угрозе перехода болезни в тяжелую форму.
Мятежники в Гвинее заявили об аресте президента
В столице африканского государства Гвинея бойцы спецназа устроили государственный переворот из-за чего в столице Конакри была слышна стрельба, а к резиденции президента стянули военную технику.
Изначально сообщалось, что лоялистам удалось подавить путч и доставить президента в безопасное место, однако позже появилась информация, что его арестовали.
На Паралимпиаде Украина завоевала 98 медалей
Паралимпийская команда Украины завершила соревнования в Токио на шестом месте в общекомандном медальном зачете. На счету "Желто-синих" внушительное число наград — 98.
В воскресенье, 5 сентября, в аэропорт "Борисполь" прилетел огромный десант украинских паралимпийцев. Для встречи многочисленной украинской делегации выделили терминал F.
Тимати закрутил роман с украинской моделью
В сети появились очередные предположения о новом романе Тимати с украинской моделью Сашей Дони. Сейчас пара отдыхает в Греции на острове Миконос, о чем говорят геолокации обоих, которые они ставят под фото в Инстаграм, а также их совместные фото и видео, которые "сливают" в сеть.
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