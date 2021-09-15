Підсумки дня 15 вересня: теракт в Дніпрі, держбюджет на 2022 рік, рекордне зростання цін на газ

Вечірній дайджест головних подій 15 вересня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

За добу вівторка, 14 вересня, в Україні зафіксовано 4640 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Держбюджет-2022

Держбюджет-2022

Кабмін України затвердив проєкт державного бюджету на 2022 й рік. "Телеграф" оперативно проаналізував документ і розібрався, на що в першу чергу планують витратити державні гроші в майбутньому році.

Рекордне зростання цін на газ

Газпром

Останні кілька днів ціна на природний газ в Європі б’є один історичний рекорд за іншим, з 800 доларів за тисячу кубометрів. 15 вересня ціна досягла вже 900 доларів.

У Дніпрі на жвавій вулиці вибухнув автомобіль

Вибух в Дніпрі

Вранці 15 вересня на проспекті Богдана Хмельницького в Дніпрі вибухнув автомобіль.

Під час події загинули глава відділу роботи зі ЗМІ Держслужби з надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області Дарина Гречіщева і ветеран АТО Олексій Кавлак.

Поліція кваліфікувала вибух як терористичний акт, тому Служба безпеки України почала розслідування цієї трагедії.

Україна отримає черговий транш на 600 мільйонів євро

ЄС

Європейська комісія прийняла рішення про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги. Йдеться про кредит в розмірі 600 мільйонів євро.

Стали відомі подробиці смерті 30-річної учасниці "МастерШеф"

Стелла Клименко

14 вересня стало відомо про раптову кончину учасниці кулінарного шоу "МастерШеф" Стелли Клименко. Дівчині було всього лише 30 років.

Її подруга розповіла, що все сталося, коли Клименко була на відпочинку.

Усик знявся в кліпі скандальних співачок з Криму

Усик і Анна-Марія

Відомий український боксер-супертяж, колишній абсолютний чемпіон світу в 1-м важкій вазі Олександр Усик знявся в кліпі дуету Анна-Марія.