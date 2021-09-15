Итоги дня 15 сентября: теракт в Днепре, госбюджет на 2022 год, рекордный рост цен на газ
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Вечерний дайджест главных событий 15 сентября.
Коронавирус в Украине
За сутки вторника, 14 сентября, в Украине зафиксировано 4640 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Госбюджет-2022
Кабмин Украины утвердил проект государственного бюджета на 2022-й год. "Телеграф" оперативно проанализировал документ и разобрался, на что в первую очередь планируют потратить государственные деньги в будущем году.
Рекордный рост цен на газ
Последние несколько дней цена на природный газ в Европе бьет один исторический рекорд за другим, с 800 долларов за тысячу кубометров. 15 сентября цена достигла уже 900 долларов.
В Днепре на оживленной улице взорвался автомобиль
Утром 15 сентября на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре взорвался автомобиль.
Во время происшествия погибли глава отдела работы со СМИ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Днепропетровской области Дарья Гречищева и ветеран АТО Алексей Кавлак.
Полиция квалифицировала взрыв как террористический акт, поэтому Служба безопасности Украины начала расследование этой трагедии.
Украина получит очередной транш на 600 миллионов евро
Европейская комиссия приняла решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи. Речь идет о кредите в размере 600 миллионов евро.
Стали известны подробности смерти 30-летней участницы "МастерШефа"
14 сентября стало известно о скоропостижной кончине участницы кулинарного шоу "МастерШеф" Стеллы Клименко. Девушке было всего лишь 30 лет.
Ее подруга рассказала, что все случилось, когда Клименко была на отдыхе.
Усик снялся в клипе скандальных певиц из Крыма
Известный украинский боксер-супертяж, бывший абсолютный чемпион мира в 1-м тяжелом весе Александр Усик снялся в клипе дуэта Анна-Мария.
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