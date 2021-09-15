Итоги дня 15 сентября: теракт в Днепре, госбюджет на 2022 год, рекордный рост цен на газ

Вечерний дайджест главных событий 15 сентября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

За сутки вторника, 14 сентября, в Украине зафиксировано 4640 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Госбюджет-2022

Госбюджет-2022

Кабмин Украины утвердил проект государственного бюджета на 2022-й год. "Телеграф" оперативно проанализировал документ и разобрался, на что в первую очередь планируют потратить государственные деньги в будущем году.

Рекордный рост цен на газ

Газпром

Последние несколько дней цена на природный газ в Европе бьет один исторический рекорд за другим, с 800 долларов за тысячу кубометров. 15 сентября цена достигла уже 900 долларов.

В Днепре на оживленной улице взорвался автомобиль

Взрыв в Днепре

Утром 15 сентября на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре взорвался автомобиль.

Во время происшествия погибли глава отдела работы со СМИ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Днепропетровской области Дарья Гречищева и ветеран АТО Алексей Кавлак.

Полиция квалифицировала взрыв как террористический акт, поэтому Служба безопасности Украины начала расследование этой трагедии.

Украина получит очередной транш на 600 миллионов евро

ЕС

Европейская комиссия приняла решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи. Речь идет о кредите в размере 600 миллионов евро.

Стали известны подробности смерти 30-летней участницы "МастерШефа"

Стелла Клименко

14 сентября стало известно о скоропостижной кончине участницы кулинарного шоу "МастерШеф" Стеллы Клименко. Девушке было всего лишь 30 лет.

Ее подруга рассказала, что все случилось, когда Клименко была на отдыхе.

Усик снялся в клипе скандальных певиц из Крыма

Усик и Анна-Мария

Известный украинский боксер-супертяж, бывший абсолютный чемпион мира в 1-м тяжелом весе Александр Усик снялся в клипе дуэта Анна-Мария.