Підсумки дня 5 жовтня: газова криза, відсторонення Разумкова, наслідки збою в Facebook

Вечірній дайджест головних подій 5 жовтня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

Станом на ранок вівторка, 5 жовтня, в Україні зафіксували 9846 нових випадків коронавірусу, що на кілька тисяч більше, ніж добою раніше.

Верховна Рада відсторонила Разумкова

Дмитро Разумков

5 жовтня спікера Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення засідань на два найближчі пленарні дні. "За" проголосували 240 народних депутатів.

З 211 представників фракції "Слуга народу", "проти" голосували тільки 5 її представників.

Масштабний збій на 6 годин "вирубав" Facebook і Instagram по всьому світу

Соцмережі

4 жовтня розпочався один з найбільших збоїв у "всесвітній павутині". "Обвал" почався з найпопулярніших соціальних мереж Facebook і Instagram.

Масштабний збій привів до серйозних втрат для всього IT-сектора і конкретних інтернет-гігантів зокрема. Так, за даними біржі Nasdaq, акції багатьох технологічних компаній сильно втратили у вартості. А власник Facebook Марк Цукерберг втратив через цей колапс вже $ 6,6 млрд.

Масштабному збою передував витік інформації. В результаті цього зливу секретні файли про внутрішню кухню Facebook потрапили в розпорядження журналістів.

Шмигаль заявив про газову кризу в Україні

Денис Шмигаль

За останній час ціна на газ в Європі істотно зросла, що безпосередньо пов’язано зі складним газовою кризою. Не оминув кризовий стан і Україну.

Windows 11 вже вийшла

Windows 11

Компанія Microsoft оголосила про вихід нової операційної системи Windows 11. При тому сталося це на день раніше озвученої раніше дати.

Дебютний тизер приквела "Ігри престолів"

Дім дракона

Канал HBO нарешті презентував довгоочікуваний тізер-трейлер серіалу-приквела "Ігри престолів" під назвою "Дім дракона", який розповість про Таргаріенів.