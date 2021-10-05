Итоги дня 5 октября: газовый кризис, отстранение Разумкова, последствия сбоя в Facebook

Вечерний дайджест главных событий 5 октября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

По состоянию на утро вторника, 5 октября, в Украине зафиксировали 9846 новых случаев коронавируса, что на несколько тысяч больше, чем сутками ранее.

Верховная Рада отстранила Разумкова

Дмитрий Разумков

5 октября спикера Рады Дмитрия Разумкова отстранили от ведения заседаний на два ближайшие пленарные дня. "За" проголосовали 240 народных депутатов.

Из 211 представителей фракции "Слуга народа", "против" голосовали только 5 ее представителей.

Масштабный сбой на 6 часов "вырубил" Facebook и Instagram по всему миру

Соцсети

4 октября начался один из крупнейших сбоев во "всемирной паутине". "Обвал" начался с популярнейших социальных сетей Facebook и Instagram.

Масштабный сбой привел к серьезным потерям для всего IT-сектора и конкретных интернет-гигантов в частности. Так, по данным биржи Nasdaq, акции многих технологических компаний сильно потеряли в стоимости. А владелец Facebook Марк Цукерберг потерял из-за этого коллапса уже $6,6 млрд.

Масштабному сбою предшествовала утечка информации. В результате этого слива секретные файлы о внутренней кухне Facebook попали в распоряжение журналистов.

Шмыгаль заявил о газовом кризисе в Украине

Денис Шмыгаль

За последнее время цена на газ в Европе существенно выросла, что непосредственно связано со сложным газовым кризисом. Не обошло кризисное состояние и Украину.

Windows 11 уже вышла

Windows 11

Компания Microsoft объявила о выходе новой операционной системы Windows 11. При том случилось это на день раньше озвученной ранее даты.

Дебютный тизер приквела "Игры престолов"

Дом дракона

Канал HBO наконец презентовал долгожданный тизер-трейлер сериала-приквела "Игры престолов" под названием "Дом дракона", который расскажет о Доме Таргариенов.