Укр

Итоги дня 5 октября: газовый кризис, отстранение Разумкова, последствия сбоя в Facebook

Автор
Геннадий Лубенец
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Главные события дня
Главные события дня

Вечерний дайджест главных событий 5 октября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус
Коронавирус

По состоянию на утро вторника, 5 октября, в Украине зафиксировали 9846 новых случаев коронавируса, что на несколько тысяч больше, чем сутками ранее.

Верховная Рада отстранила Разумкова

Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков

5 октября спикера Рады Дмитрия Разумкова отстранили от ведения заседаний на два ближайшие пленарные дня. "За" проголосовали 240 народных депутатов.

Из 211 представителей фракции "Слуга народа", "против" голосовали только 5 ее представителей.

Масштабный сбой на 6 часов "вырубил" Facebook и Instagram по всему миру

Соцсети
Соцсети

4 октября начался один из крупнейших сбоев во "всемирной паутине". "Обвал" начался с популярнейших социальных сетей Facebook и Instagram.

Масштабный сбой привел к серьезным потерям для всего IT-сектора и конкретных интернет-гигантов в частности. Так, по данным биржи Nasdaq, акции многих технологических компаний сильно потеряли в стоимости. А владелец Facebook Марк Цукерберг потерял из-за этого коллапса уже $6,6 млрд.

Масштабному сбою предшествовала утечка информации. В результате этого слива секретные файлы о внутренней кухне Facebook попали в распоряжение журналистов.

Шмыгаль заявил о газовом кризисе в Украине

Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль

За последнее время цена на газ в Европе существенно выросла, что непосредственно связано со сложным газовым кризисом. Не обошло кризисное состояние и Украину.

Windows 11 уже вышла

Windows 11
Windows 11

Компания Microsoft объявила о выходе новой операционной системы Windows 11. При том случилось это на день раньше озвученной ранее даты.

Дебютный тизер приквела "Игры престолов"

Дом дракона
Дом дракона

Канал HBO наконец презентовал долгожданный тизер-трейлер сериала-приквела "Игры престолов" под названием "Дом дракона", который расскажет о Доме Таргариенов.

Теги:
#Facebook #Instagram #Коронавирус #Итоги дня #Дмитрий Разумков #Денис Шмыгаль #Covid-19
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