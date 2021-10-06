Підсумки дня 6 жовтня: підозра Труханову, ціна на газ б’є рекорди, скандал навколо Укрексімбанку

Вечірній дайджест головних новин 6 жовтня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

Станом на ранок середи, 6 жовтня, в Україні зафіксували 12 662 нових випадків коронавірусу, що майже на 3 тисячі більше, ніж днем раніше. Це говорить про те, що прогноз українських вчених про значний сплеск захворюваності виправдовується.

Напередодні повідомлялося про 8 областей, які відповідають помаранчевій зоні епідеміологічної небезпеки, на ранок середи їх кількість збільшилася до 11.

Рекордні ціни на газ

Газ

У середу, 6 жовтня, ціна на газ на європейському ф’ючерсному ринку побила історичний максимум і досягла 1600 доларів за тисячу кубів. У порівнянні з попереднім днем зростання склало 15%. У перерахунку на українську валюту тисяча кубометрів газу в Європі коштує 42 280 гривень.

Меру Одеси вручили 5 підозр

Геннадій Труханов

Меру Одеси Геннадію Трухановому вручили 5 підозр у скоєнні злочинів.

Політичні експерти пов’язують підозра меру Одеси бажанням Банкової отримати більше впливу в обласних центрах, але це — не єдина версія

Напад на журналістів "Схем"

Укрексімбанк

Журналістам програми "Схеми", на яких за наказом голови правління напали співробітники державного "Укрексімбанку", вдалося відновити відео, що підтверджує їх слова.

На відновлених кадрах видно, як Євген Мецгер наказує співробітникам служби безпеки відібрати у журналістів камери та видалити всі записи інтерв’ю.

Після цього в Офісі президента не виключили необхідності в жорстких кадрових заходах.

Найвідоміший народний синоптик України помер

Леонід Горбань

В віці 82 років помер найвідоміший в Україні народний синоптик Леонід Горбань.