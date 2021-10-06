Итоги дня 6 октября: подозрение Труханову, цена на газ бьет рекорды, скандал вокруг Укрэксимбанка

Вечерний дайджест главных новостей 6 октября.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

По состоянию на утро среды, 6 октября, в Украине зафиксировали 12 662 новых случаев коронавируса, что почти на 3 тысячи больше, чем днем ранее. Это говорит о том, что прогноз украинских ученых о значительном всплеске заболеваемости оправдывается.

Накануне сообщалось про 8 областей, которые соответствуют оранжевой зоне эпидемиологической опасности, на утро среды их количество увеличилось до 11.

Рекордные цены на газ

Газ

В среду, 6 октября, цена на газ на европейском фьючерсном рынке побила исторический максимум и достигла 1600 долларов за тысячу кубов. Сравнительно с предыдущим днем рост составил 15%. В пересчете на украинскую валюту тысяча кубометров газа в Европе стоит 42 280 гривен.

Мэру Одессы вручили 5 подозрений

Геннадий Труханов

Мэру Одессы Геннадию Труханову вручили 5 подозрений в совершении преступлений.

Политические эксперты связывают подозрение мэру Одессы желанием Банковой получить больше влияния в областных центрах, но это — не единственная версия

Нападение на журналистов "Схем"

Укрэксимбанк

Журналистам программы "Схемы", на которых по приказу председателя правления напали сотрудники государственного "Укрэксимбанка", удалось восстановить видео, подтверждающие их слова.

На восстановленных кадрах видно, как Евгений Мецгер приказывает сотрудникам службы безопасности отобрать у журналистов камеры и удалить все записи интервью.

После этого в Офисе президента не исключили необходимости в жестких кадровых мерах.

Самый известный народный синоптик Украины умер

Леонид Горбань

В возрасте 82 лет умер самый известный в Украине народный синоптик Леонид Горбань.