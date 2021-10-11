Підсумки дня 11 жовтня: похорони нардепа Полякова, погрози Вірастюку, арешт Медведчука

Вечірній дайджест ключових новин 11 жовтня.

Коронавірус в Україні

Коронавірус

Понеділок, 11 жовтня, Україна починає з 8832 новими випадками коронавірусу. Як часто буває після вихідних, кількість хворих значно знизилася.

Разом з тим Україна стала третьою серед країн Європи за кількістю нових хворих. Таке ж місце наша країна зайняла в "антирейтингу" летальних випадків.

Уряд же затвердив нові правила міжрегіональних пасажирських перевезень в умовах карантину. Незабаром подорожі між областями будуть неможливі без наявності у водіїв або пасажирів певних документів.

У Чернігові попрощалися з нардепом Антоном Поляковим

Похорон Антона Полякова

У понеділок, 11 жовтня, в залі Чернігівської філармонії пройшла церемонія прощання з померлим Антоном Поляковим.

Прощальна церемонія не обійшлася без скандалу між вдовою померлого нардепа Галиною Поляковою, з якою він виховував двох дочок, і його співмешканкою Ганною Скороход, з якою Поляков мав відношення.

Вірастюку погрожували вбивством

Василь Вірастюк

Народний депутат від політсили "Слуга народу" Василь Вірастюк отримав анонімні телефонні погрози.

Українські поліціянти оперативно включилися в пошуки зловмисника і вирахували місце розташування підозрюваного протягом декількох годин.

Медведчука хочуть взяти під варту

Автомобіль Медведчука

Політику Віктору Медведчуку на черговому засіданні суду було вручено клопотання про арешт. Альтернативою позначили заставу рекордного розміру — 1 мільярд гривень.

Помер вокаліст гурту "Мертвий Півень" Місько Барбара

Місько Барбара

У віці 49 років помер український співак та актор Михайло "Місько" Барбара.