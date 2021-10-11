Підсумки дня 11 жовтня: похорони нардепа Полякова, погрози Вірастюку, арешт Медведчука
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 73
Вечірній дайджест ключових новин 11 жовтня.
Коронавірус в Україні
Понеділок, 11 жовтня, Україна починає з 8832 новими випадками коронавірусу. Як часто буває після вихідних, кількість хворих значно знизилася.
Разом з тим Україна стала третьою серед країн Європи за кількістю нових хворих. Таке ж місце наша країна зайняла в "антирейтингу" летальних випадків.
Уряд же затвердив нові правила міжрегіональних пасажирських перевезень в умовах карантину. Незабаром подорожі між областями будуть неможливі без наявності у водіїв або пасажирів певних документів.
У Чернігові попрощалися з нардепом Антоном Поляковим
У понеділок, 11 жовтня, в залі Чернігівської філармонії пройшла церемонія прощання з померлим Антоном Поляковим.
Прощальна церемонія не обійшлася без скандалу між вдовою померлого нардепа Галиною Поляковою, з якою він виховував двох дочок, і його співмешканкою Ганною Скороход, з якою Поляков мав відношення.
Вірастюку погрожували вбивством
Народний депутат від політсили "Слуга народу" Василь Вірастюк отримав анонімні телефонні погрози.
Українські поліціянти оперативно включилися в пошуки зловмисника і вирахували місце розташування підозрюваного протягом декількох годин.
Медведчука хочуть взяти під варту
Політику Віктору Медведчуку на черговому засіданні суду було вручено клопотання про арешт. Альтернативою позначили заставу рекордного розміру — 1 мільярд гривень.
Помер вокаліст гурту "Мертвий Півень" Місько Барбара
У віці 49 років помер український співак та актор Михайло "Місько" Барбара.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-