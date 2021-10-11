Итоги дня 11 октября: похороны нардепа Полякова, угрозы Вирастюку, арест Медведчука
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Вечерний дайджест ключевых новостей 11 октября.
Коронавирус в Украине
Понедельник, 11 октября, Украина начинает с 8832 новыми случаями коронавируса. Как часто бывает после выходных, количество заболевших значительно снизилось.
Вместе с тем Украина стала третьей среди стран Европы по количеству новых больных. Такое же место наша страна заняла в "антирейтинге" летальных случаев.
Правительство же утвердило новые правила межрегиональных пассажирских перевозок в условиях карантина. Вскоре путешествия между областями будут невозможны без наличия у водителей или пассажиров определенных документов.
В Чернигове попрощались с нардепом Антоном Поляковым
В понедельник, 11 октября, в зале Черниговской филармонии прошла церемония прощания с умершим Антоном Поляковым.
Прощальная церемония не обошлась без скандала между вдовой умершего нардепа Галиной Поляковой, с которой он воспитывал двух дочерей, и его сожительницей Анной Скороход, с которой Поляков имел отношения.
Вирастюку угрожали убийством
Народный депутат от политсилы "Слуга народа" Василий Вирастюк получил анонимные телефонные угрозы.
Украинские полицейские оперативно включились в поиски злоумышленника и вычислили местоположение подозреваемого в течение нескольких часов.
Медведчука хотят взять под стражу
Политику Виктору Медведчуку на очередном заседании суда было вручено ходатайство об аресте. Альтернативой обозначили залог рекордного размера — 1 миллиард гривен.
Умер вокалист группы "Мертвий Півень" Мисько Барбара
В возрасте 49 лет умер украинский певец и актер Михаил "Мисько" Барбара.
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